CDP: da CdA via libera a nuove operazioni per 2 miliardi

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario ScannapiecoIn linea con il ruolo di CDP in quanto istituzione al fianco delle imprese, il CdA ha autorizzato nuove operazioni per accelerare gli investimenti di gruppi attivi in settori chiave come quello dei trasporti e della digitalizzazione, sostenendo iniziative per l’export, la transizione green e l’innovazione. Gli interventi saranno volti anche a sostenere le filiere produttive che rappresentano il Made in Italy nel mondo.Il CdA ha rinnovato il sostegno all’ammodernamento e al potenziamento di opere strategiche nel comparto dei nodi logistici per consolidare la centralità del Paese nel Mediterraneo, come porta d’accesso per l’Europa.Inoltre, nell’ottica di sostenere progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di CO2 soprattutto nei grandi centri urbani, il CdA ha deliberato lo stanziamento di risorse a infrastrutture in grado di favorire la mobilità sostenibile.Via libera alla destinazione di risorse per progetti dedicati alla crescita delle piccole realtà imprenditoriali nei Paesi emergenti, realizzati in partnership con altre istituzioni finanziarie internazionali. In particolare, gli interventi approvati sono volti a sostenere aziende a guida femminile e giovanile attive nelle filiere agricole e tessili, rilevanti anche per l’economia italiana.