ENAV firma un contratto con il Nepal

ENAV

(Teleborsa) -, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, continua ad espandersi nel mercato estero esportando i propri prodotti e know-how nel campo della gestione del traffico aereo. Attraverso la propria controllata IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ENAV si è aggiudicata un contratto con un nuovo cliente, la Civil Aviation Authority of Nepal, (CAAN) per la fornitura e l’assistenza di un avanzato sistema di gestione delle informazioni aeronautiche.CAAN è responsabile dell’aviazione civile e dei servizi alla navigazione aerea sui circa 150.000 Km quadrati di spazio aereo e sui 34 aeroporti operativi del Nepal.La commessa prevede la(Aeronautical Message Handling System) e CRONOS, la piattaforma per la diffusione delle informazioni aeronautiche, quali i NOTAM (NOtice To Air Men) per informare gli equipaggi di volo sulle condizioni lungo la rotta, sull’efficienza delle radioassistenze e su eventuali variazioni sulla disponibilità di spazi aerei o piste in uso, i dati meteo e i bollettini informativi pre-volo.CRONOS, un archivio digitale ad alte prestazioni e ad alta disponibilità, grazie all’integrazione col sistema di messaggistica AMHS, governa e facilita lo scambio delle informazioni aeronautiche, semplificandone la lettura e la diffusione tra tutti gli stakeholders del trasporto aereo come aeroporti, compagnie aeree, forze aeree e servizi meteorologici.Nel solo 2024, fino ad oggi, dopo il Nepal, ENAV ha acquisito nuovi clienti esteri quali le Isole Fiji, la Repubblica Domenicana, la Tunisia, il Kosovo e la Cambogia e anche in Italia ha sottoscritto un contratto con TELEDIFE (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa) per l’istallazione del nuovo radar della base militare di Sigonella.