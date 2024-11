Eurozona, S&P Global: crescita PIL a +0,8% nel 2024, +1,2% nel 2025

(Teleborsa) - Secondonel 2024 la crescita del PIL dell'eurozona sarà dello 0,8%, nel 2025 dell'1,2% nel 2025. Laè data in ritardo rispetto agli altri paesi dell'Eurozona, mentre lacontinuerà a registrare performance superiori. L'agenzia di rating ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione per il 2025 a causa di un calo più pronunciato dei prezzi dell'energia, portandola al 2,4% contro il 2,5% indicato in precedenza.Nel suo outlook per l’Eurozona nel 2025, S&P Global ha spiegato che un lungo periodo di stabilità nellepotrebbe terminare. "I nuovi leader di Stati Uniti, Unione Europea e Germania potrebbero infatti prendere decisioni all'inizio del prossimo anno su dazi, difesa e spese generali che potrebbero ridisegnare le prospettive economiche", ha sottolineato.S&P prevede inoltre che lataglierà ipiù rapidamente di quanto precedentemente atteso, a causa della persistente debolezza della fiducia e di una migliore visibilità sulla traiettoria della disinflazione. "Detto questo, S&P non si attende che l'entità dei tagli superi le stime espresse finora . S&P si attende ora che il tasso di policy principale raggiunga il 2,5% prima dell'estate del 2025, rispetto alla previsione precedente, che guardava a settembre 2025", ha sottolineato.