Fed, Minutes confermano incertezza e pareri discordanti FOMC

(Teleborsa) -che si dividono sia sul da farsi al prossimo meeting di dicembre, sia sul raggiungimento di un tasso neutrale per la politica monetaria. E' quanto emerso dalledell'ultimo incontro di politica monetaria della Federal Reserve. Nell'ultima riunione tenutasi il, il comitato di politica monetaria aveva deciso di, portando il range di oscillazione dire tassi fra il 4,50% ed il 4,75%, motivando la decisone con il rallentamento dell'inflazione ed il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro.aveva parlato die della permanenza deie non aveva dato indicazioni chiare su altri possibili tagli dei tassi.I verbali dell'ultimo incontro, hannosul timing dei tagli ee per questo preferiscono une dipendente dai dati. Se i dati indicassero una inflazione che si muove in modo sostenibile verso il 2% ed un'economia vicino al massimo dell’occupazione - si appende dalla Minutes - sarebbe "I banchieri hanno convenuto che "il tasso di disoccupazione è risalito, ma restando basso", mentre "l'inflazione ha compiuto progressi verso l'obiettivo del 2%, ma resta in qualche misura elevata"., dunque,eddella Fed si sono dettidei tassi, nel caso in cui il mercato del lavoro o la crescita economica dovessero deteriorarsi più rapidamente del previsto, mentrehanno ventilato l’ipotesi dise l’inflazione dovesse rimanere elevata.Se lo scorso mese si ipotizzava una elevata probabilità di un taglio a dicembre, i segnali di forza dell'economia e lecon il mix dazi-deficitavevano reso il quadro più incerto. Tuttavia, oggi sembra di nuovo prevalere l'ipotesi di un taglio al, che porterebbe la variazione nell'anno a 75 punti base.I future sui FedWatch al momento indicano una, rispetto ad una probabilità del 33,5% di un nulla di fatto. Le attese di una riduzione si sono progressivamente rafforzate nell'ultima settimana.