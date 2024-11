Terzo anniversario del Trattato del Quirinale: Italia e Francia unite per il futuro europeo

(Teleborsa) - Le, in collaborazione cone con la, hanno celebrato oggi ilFirmato a Roma il 26 novembre 2021, il "Trattato di cooperazione rafforzata tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana" ha l'obiettivo di definire: dagli affari esteri ed europei alla sicurezza e difesa, dalle politiche migratorie alla cooperazione economica, industriale e digitale, dalla governance dello spazio alla formazione, ricerca e innovazione. Nell’ambito del Trattato, sono stati citati i Dialoghi italo-francesi per l'Europa: iniziativa accademica lanciata nel 2018 da Luiss e Sciences Po in collaborazione con The European House Ambrosetti, come esempio positivo e modello di promozione della cittadinanza europea."In un momento di crescenti tensioni geopolitiche, celebrare l’anniversario del Trattato del Quirinale, che rafforza la cooperazione tra Italia e Francia nella promozione dei, assume un significato di particolare rilevanza", ha dichiarato la. "La Luiss è impegnata in prima linea nel formare una nuova generazione di leader europei, consapevoli e responsabili, come dimostra la promozione dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa con Sciences Po. Iniziative come questa testimoniano la vitalità e l’importanza di questo percorso comune"."Il Trattato del Quirinale è molto più di un simbolo. È uno strumento per, non solo per i nostri due paesi ma per l’Europa, che resta la nostra bussola e dove abbiamo interessi convergenti. A tal riguardo, l’evento di oggi è molto significativo: mira proprio a far dialogare le forze vive dei nostri paesi su un tema decisivo per il nostro futuro comune", ha sottolineato l’Ambasciatore francese, Martin Briens."Di fronte alle ‘fratture’ - ecologica, digitale e geopolitiche - del mondo contemporaneo, la cooperazione universitaria tra la Francia e l’Italia è un asset indispensabile in Europa", ha affermato. "I Dialoghi del Trattato del Quirinale sono una dimostrazione di questa ambizione. Ringrazio i partner impegnati al nostro fianco in questo progetto, Luiss e The European House - Ambrosetti, con i qualiperché siano i protagonisti del mondo di domani".Nel corso dell’evento dal titolo: "Il Trattato del Quirinale e la competitività delle imprese nell’era della transizione ecologica", si sono articolate due sessioni di lavoro dedicate a tematiche di grande attualità: da una parte, lae il suo impatto sui mercati, dall’altra leper la formazione professionale.L’incontro è stato aperto dai messaggi del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, seguiti dai saluti dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, dell’Ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela d’Alessandro, del Presidente della Luiss, Luigi Gubitosi e del Direttore di Sciences Po, Luis Vassy. Le due tavole rotonde hanno visto la partecipazione di esponenti dal mondo accademico e delle imprese, impegnati nel proficuo dialogo tra Italia e Francia nei rispettivi ambiti: Stefano Buono, CEO di Newcleo, Marc Lazar, Professore emerito di Sciences Po e titolare della cattedra BNL-BNP Paribas "Relazioni franco-italiane in Europa" alla Luiss, Stefano Manzocchi, Professore di Economia Internazionale e Prorettore per la Ricerca della Luiss, Lorenzo Mottura, Executive Vice President Strategy, Corporate Development & Innovation, Edison, Paola Severino, Presidente Luiss School of Law.All’evento, concluso dall’intervento del Rettore della Luiss Paolo Boccardelli, sono state coinvolti anche i rappresentanti degli studenti e degli Alumni dei due Atenei.