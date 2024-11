Altea Green Power, apertura del terzo e ultimo periodo di esercizio Warrant

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di "green energy", comunica che i portatori dei, codice ISIN IT0005472680, potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 2 dicembre 2024 fino al 16 dicembre 2024, termine iniziale e finale compresi.In particolare, durante il, i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant posseduti.Ildei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari adper ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.Lepotranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere leentro il termine finale del Terzo Periodo di Esercizio (16 dicembre 2024), i Warrant non esercitati decadranno da ogni diritto, estinguendosi ad ogni effetto. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Terzo Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per la, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie Altea Green Power negoziate su