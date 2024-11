Autostrade: 100 anni di sviluppo e un piano da 2,3 miliardi per la mobilità del futuro

(Teleborsa) - "Quest’anno, e i. Sin dalla loro origine, le autostrade sono state asset imprescindibile e volano per lo sviluppo socioeconomico del paese: connettendo luoghi, favorendo lo scambio di merci e il movimento delle persone, hanno accompagnato l’Italia del dopoguerra verso il benessere diffuso. Oggi: i dati ci dicono che il trasporto su gomma di merci e persone è e sarà predominante ancora per molti decenni in Italia e in Europa, con punte dell’85% rispetto alle altre modalità di trasporto". Lo afferma la, presente agli "Stati generali della Ripartenza" in corso a Bologna."Per questo non è possibile parlare di ripartenza senza includere le infrastrutture autostradali. Ed è per questo che il Gruppo Autostrade per l’Italia lavora ogni giorno per realizzare il grande piano di rigenerazione della rete - con attenzione anche allo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie - per, sostenibile e sicura. Solo l’anno scorso abbiamo messo a terra 130mila cantieri e quest’anno arriveremo a investire 2 miliardi e 300milioni di euro per la rigenerazione della rete. Stiamo inoltre lavorando sulle competenze: oltre agli ingegneri, la rete del futuro ha bisogno di carpentieri, autisti di mezzi d’opera e tanti altri mestieri altrettanto importanti. Siamo impegnati anche su questo versante, perché è solo con i saperi che si potranno affrontare le sfide della nuova mobilità, lasciando ai nostri figli una situazione di equilibrio e un’infrastruttura adeguata ai nuovi contesti", conclude la Oliveri.