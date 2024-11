(Teleborsa) - Cresce il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di ottobre. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 3,5% su base annua dopo il +4,2% riportato a settembre (dato rivisto da un preliminare di +2,3%).Su base mensile non si registra alcuna variazione, dopo il +1,1% del mese precedente.La serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento pari al 5,4% su base annuale.