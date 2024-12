Edilizia in legno: un settore da 2,3 miliardi pronto alla sfida della sostenibilità

(Teleborsa) - Laha pubblicato il primo "", rivelando un settore in salute e in evoluzione. Con un, l’edilizia in legno si conferma un pilastro della sostenibilità e dell’innovazione. Ilmentre si registra una crescita significativa anche nel Centro e Sud Italia."Il settore delle costruzioni in legno rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia e la sostenibilità del nostro Paese", afferma"Nel 2023 abbiamo mantenuto volumi d’affari in linea con l’anno precedente, ma iniziano a farsi sentire gli effetti del ridimensionamento dei bonus fiscali e delle difficoltà legate agli strumenti di cessione e sconto in fattura". La spinta dei fondi PNRR, in particolare per progetti pubblici come l’edilizia scolastica, è stata essenziale per bilanciare la situazione. Tuttavia, Marchetti sottolinea: "Guardando al futuro,. La nostra filiera si sta trasformando: da semplici carpenterie stiamo diventando costruttori completi, pronti a cogliere le sfide di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alle politiche ESG".Nel 2023, il settore delle costruzioni in legno in Italia mostra unaGuardando alla suddivisione del valore della produzione, le aziende specializzate rappresentano la maggioranza, con un contributo di 1.564 miliardi di euro, equivalente al 67% del totale. Seguono i costruttori edili, con 490,316 milioni di euro, pari al 21% della produzione totale, e i magazzini e i commercianti, che aggiungono altri 280,180 milioni di euro (12% del valore complessivo).A trainare la produzione è il, con Trentino-Alto Adige (21%), Lombardia (18%), Veneto (10%) e Piemonte (8%). Tuttavia, si osserva una progressiva espansione nel Centro e Sud Italia: in Alto Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio si concentra il 19% del valore della produzione, mentre in Sicilia gli operatori di mercato rappresentano il 6%. In Lombardia si concentra invece il maggior numero di realizzazioni nel settore delle costruzioni in legno, contribuendo a fare del Nord Italiail principale mercato di riferimento nel 2023, con il 54% del fatturato complessivo generato a livello nazionale. Il Centro Italia occupa per il settore il 38%, mentre Sud e Isole ha un peso in termini di rappresentanza di mercato dell’8%.Nel settore dell'edilizia in legno, le tecnologie costruttive adottate dalle aziende italiane variano significativamente, riflettendo diversi approcci alla progettazione e alla realizzazione degli edifici. Il, con un grado di specializzazione rivolto ad una maggiore prefabbricazione delle strutture opache. Il 45% si orienta verso l'uso della tecnologia CLT (Cross Laminated Timber), con una maggiore propensione alla realizzazione in situ delle strutture opache. Infine, un 6% delle aziende sceglie di impiegare la tecnologia blockhaus o altre tecniche alternative, spesso per progetti che richiedono un aspetto estetico tradizionale o specifiche proprietà isolanti.L'edilizia in legno nel 2024 sta attraversando un periodo di significative sfide: l'anno si è caratterizzato per una tenuta del settore nonostante unadove si è registrata una diminuzione degli ordini acquisiti che va tra -8% e -16%. Tuttavia, le imprese hanno dimostrato grande capacità di resilienza, adottando strategie come la realizzazione di cantieri extraregionali, l’internazionalizzazione, l'innovazione e l’automazione cantieristica, l’offerta di soluzioni "chiavi in mano".Nel settore delle opere pubbliche si è assistito a una parziale compensazione della decrescita del settore residenziale, ma si sono. I lavori pubblici messi a gara tra il 2019 e il 2023 ammontano a 267 miliardi di euro, di cui 74 miliardi dal PNRR, tuttavia solo una parte è stata effettivamente aggiudicata e completata.Un elemento positivo proviene dal settore dell'edilizia scolastica: ad oggi, sono statecon circa il 40% dei bandi che prevede l'uso del legno per le strutture in elevazione. I dati sottolineano l'importanza di politiche pubbliche mirate e di un piano strategico pluriennale per sostenere la transizione ecologica e la rigenerazione urbana del patrimonio edilizio nazionale attraverso progetti di edilizia green e di supporto alla roadmap per la decarbonizzazione.Nel 2024, il mercato residenziale rischia di perdere rilevanza rispetto alle gare pubbliche, rendendo necessario un intervento legislativo che favorisca processi di rigenerazione urbana e l’integrazione di politiche ESG per attrarre investimenti sostenibili."In vista della Direttiva Europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), è dunque fondamentale per l’Italia. Nel frattempo, il comparto continua a evolversi, anche nel framework di azione del Green New Deal. Il settore delle costruzioni in legno è pronto a fare la sua parte per costruire un’Italia più sostenibile e competitiva", conclude Marchetti. "Ora serve unoe cogliere le grandi opportunità offerte da questa transizione. Solo così possiamo garantire stabilità, crescita e un contributo concreto al futuro del Paese".