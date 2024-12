Enilive e easyJet, due accordi per l'approvvigionamento di SAF in Italia

Eni

easyJet

(Teleborsa) -, società didedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, ha siglato un nuovo accordo con, compagnia aerea low cost britannica, per rifornire alcunicon carburante sostenibile per l'aviazione (Sustainable Aviation Fuel -).L'acquisto da parte di easyJet dipermette alla compagnia aerea di soddisfare il proprio fabbisogno per i voli sulle due nuove rotte verso la Norvegia (Malpensa-Oslo e Malpensa-Tromso) durante la stagione invernale, si legge in una nota. Inoltre, la compagnia beneficerà del SAF Support Program 2024 di SEA, che ha previsto un contributo di 800 euro/ton ai vettori che nel corso dell'anno utilizzano questo carburante sugli scali milanesi, per un valore complessivo di 500.000 euro.Enilive ed easyJet hanno inoltre firmato unaper unadi circa 30.000 tonnellate di SAF Enilive in purezza in altri aeroporti italiani in cui la compagnia opera.Il SAF costituisce uno strumento fondamentale per supportare il percorso di decarbonizzazione del trasporto aereo e in futuro avrà un ruolo sempre più rilevante. Nelle bioraffinerie in Italia, Enilive lavora prevalentemente materie prime di scarto come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell'industria agroalimentare per produrre il SAF, che contiene il 100% di componente biogenica e che è idoneo ad essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50%. Enilive dal 2025 raggiungerà una capacità di produzione di SAF in purezza pari a 400.000 tonnellate l'anno, grazie all'imminente avvio del nuovo impianto nella bioraffineria di Gela, e successivamentecon un ulteriore potenziale raddoppio entro il 2030."Oggi il SAF è la soluzione già disponibile per contribuire alla decarbonizzazione del trasporto aereo - ha detto, AD di Enilive - In futuro, a seguito dell'applicazione del regolamento ReFuelEU dell'Unione Europea, che prevede il progressivo aumento dell'immissione del SAF in purezza fino al 70% al 2050, sarà sempre più significativa la richiesta da parte di operatori come easyJet, cui va il merito di aver precorso i tempi avviando già oggi l'utilizzo del nostro SAF. Per soddisfare le esigenze del mercato, stiamo sviluppando nuovi progetti di bioraffinazione in Italia e all'estero""I SAF sono fondamentali per la nostra strategia di decarbonizzazione e giocheranno un ruolo cruciale nell'aiutare il settore aereo a raggiungere gli obiettivi net zero - ha commentato, Director of Tax & Fuel Strategy di easyJet - Siamo quindi entusiasti di collaborare con Enilive e con il nostro partner strategico SEA alla firma di questo accordo, sperando di fornire un altro segnale positivo per stimolare la crescita dell'industria dei SAF".