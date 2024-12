Il Rapporto sull'Intelligenza Artificiale nel Private Banking: sfide e opportunità

(Teleborsa) - E’ stato presentato ieri, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 18.30, nell’ambito di un evento presso ililpromosso da, con il supporto quest’anno diIl nono Rapporto annuale dell’, redatto dal team di ricerca dedicato della LIUC Business School, con il coordinamento del, è stato sviluppato nel corso dell’anno al fine di approfondire la tematica relativa a opportunità e sfide presentate dall’Intelligenza Artificiale per il settore.Il private banking è sempre stato caratterizzato dallafocalizzato su una clientela di alto profilo con esigenze finanziarie complesse. Tradizionalmente, il rapporto trasi fondava su un elevato grado di fiducia, consulenza dedicata e una gestione finanziaria su misura. Tuttavia, con l’evoluzione delle tecnologie digitali, e in particolare con l’, il settore sta subendo una trasformazione significativa.L’obiettivo dello studio di quest’anno dell’Osservatorio è quello di, individuare i possibili ambiti di applicazione nel comparto, analizzare, valutare i rischi connessi, per poi identificare leAlla presentazione sono intervenuti Vicedirettore generale di Banca Anna Gervasoni, Rettore LIUC - Università Cattaneo e Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Private Banking e Andrea Enrico Ragaini, Generali."L’intelligenza artificiale è uno strumento di lavoro ormai presente in tutte le attività finanziarie. Nel private banking ha anche un importante ruolo nell’aumentare i livelli di sicurezza e affidabilità. Integra e non sostituisce l’attività dei banker", afferma"L’AI, attraverso l’, l’analisi avanzata dei dati e la personalizzazione scalabile, sta modificando radicalmente il modo in cui i servizi di private banking vengono erogati", affermaDichiara: "La tecnologia rappresenta sempre più un fattore discriminante e distintivo nell’industria del Private Banking. L’evoluzione dei servizi digitali fino al contributo dell’intelligenza artificiale è già oggi parte importante dell’nel continuo miglioramento della relazione tra banker e cliente. L’analisi dei dati e la personalizzazione delle soluzioni, abbinata alla crescente esigenze di diversificazione e automazione dei processi, aprono le porte ad una nuova modalità di custodire i patrimoni nel tempo e nelle sfide generazionali. E’ un percorso entusiasmante che ci vede in prima linea come Banca e come industria per garantire un futuro sempre più competitivo in primis al sistema Paese che ha nel risparmio privato una delle sue colonne principali".