(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per la borsa dicon gli indiciche raggiungono nuovi record. Lo S&P 500 ha chiuso a +0,24% per attestarsi a 6.047,15. In positivo anche il Nasdaq che ha guadagno lo 0,97%, chiudendo a 19.403,95.In rosso invece l'indice delle blue-chip: ilha perso 128,65 punti (-0,29%), per chiudere a 44.782,00.