Italgas, Piano strategico 2024-2030 prevede 1 miliardo di investimenti in Grecia

(Teleborsa) -annuncianell’ambito del. Un programma di attività che la consociataprincipali, a supporto del processo diin corso.Il Piano illustrato oggi si sviluppa lungo un, coerentemente con la traiettoria di crescita del Gruppo. Fra le principali direttrici degli investimenti previsti dal Piano si segnalano: lanon ancora raggiunti dal servizio di distribuzione del gas ed il phase out di combustibili inquinanti come lignite e carbone; la, comprensiva della sostituzione degli smart meter tradizionali con tecnologia "H2 ready"; lo, biometano e idrogeno verde in primis, per rafforzare il contributo alla decarbonizzazione dei consumi; ilper rendere l’infrastruttura energetica più flessibile, pronta per un futuro energetico più sostenibile."Questo Piano mette a disposizione della Grecia un miliardo di euro e disegna il percorso di sviluppo dell’infrastruttura energetica del Paese", ha commentato, aggiungendo "un percorso che passa dalla capacità di continuare avalorizzare il know-how locale, utilizzando l’esperienza maturata in Italia per ridurre i tempi di applicazione delle tecnologie all’avanguardia e lo sviluppo della rete". "Ilallo sviluppo del Paese - prosegue Gallo - è concreto e visibile: promuovere attivamente unache, al netto delle ideologie, garantisca sicurezza, sostenibilità e competitività dei costi per famiglie e imprese".alla realizzazione di, funzionale a portare il servizio in aree non ancora raggiunte. Tale sviluppo consentirà di alimentare con una nuova fonte di energia altre 18 città (tra cui Patra, Ioannina,Kastoria, Florina, Grevena, Orestiada) e ampliare il bacino dei clienti serviti da Enaon dagli attuali 615.000 ai 920.000 nel 2030.Nell’ambito dello sviluppo del network è anche prevista l’applicazione del, che risulta particolarmente efficace per aree remote non raggiunte dalle grandi dorsali di trasporto del metano, permettendo così di superare l’isolamento energetico.nella prima parte di Piano.e nel 2026 sarà integrato il(Digital Advanced Network Automation) per la gestione automatizzata e il controllo da remoto di reti e impianti. Il percorso di trasformazione digitale prevede anche la, lo smart meter "H2 ready", che garantisce le migliori performance in termini di telegestione e telelettura, in grado di gestire miscele di gas naturale e rinnovabili. La sua installazionee interesserà circa 570.000 misuratori. È giàanche in Grecia: la tecnologia più all’avanguardia a livello globale nel monitoraggio preventivo della rete, a partire dal 2025 consentirà di sottoporre a ispezione il 200% del network, dopo aver raggiunto il 150% già nel 2024.Significativo è. Una rete smart, digitale e flessibile è il presupposto chiave per distribuire, anche in blending con il gas naturale. È per questo che, oltre a lavorare allo sviluppo digitale dell’infrastruttura, Enaon è impegnata in uno screening dei principali impianti di biogas del Paese per promuovere il loro upgrade a biometano e per la connessione alla rete di distribuzione. Sul fronte dell’idrogeno, invece, è già in corso un assesment sull’intero network di distribuzione per valutarne la compatibilità e mettere a punto gli interventi necessari all’ulteriore evoluzione dell’infrastruttura.