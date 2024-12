Agenzia Entrate, sindacati commercialisti: "Lettere compliance grave strumento intimidatorio"

(Teleborsa) - "I recenti invii difiscale, ma generanotra i contribuenti. Si tratta di comunicazioni prive di reale contenuto tecnico-informativo, che provocano timori tra i cittadini e impongono ai commercialisti, spesso difficilmente retribuibili”. Lo dichiarano in una nota congiunta, presidente dell’Ungdcec,, presidente dell’Aidc,, presidente dell’Adc."Le lettere di compliance, concepite per promuovere il corretto adempimento fiscale e favorire la trasparenza con l’Amministrazione finanziaria,, come dimostra l’affermazione: 'L’Agenzia individua i casi anomali selezionati per le attività di controllo'. Inoltre, èil reddito dia quello minimo previsto per i, ignorando le specificità del contribuente. Tale approccio, forse volutamente, dimentica che redditi inferiori a determinati livelli possono essere causati dalla difficile congiuntura economica del 2023, ancora in corso”.anche ildall’Agenzia: "contrasta con l’obiettivo dichiarato di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente. Queste lettere sembrano piuttosto un’ulteriorel’adesione al, strumento che non ha riscosso il successo sperato. Da tempo abbiamo evidenziato le sue criticità e offerto il nostro supporto per avviare un confronto costruttivo, ma finora senza esito"."Contribuenti e commercialisti hanno già valutato con attenzione l’opportunità di aderire al concordato preventivo biennale, e non saranno certoa far cambiare loro idea. Chiediamo uncon l’Agenzia delle Entrate per individuare soluzioni realmente efficaci, che tutelino gli interessi di tutte le parti coinvolte. Solo così potremo offrire ai nostri clienti una, senza doverci sostituire a uno psicologo per gestire l’ansia di un rapporto fisco-contribuente ancora inadeguato".