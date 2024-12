Misery Index si conferma ai minimi storici

(Teleborsa) -. Si conferma infatti sui minimi storici il, ad un livello di. Il dato è sintesi di una lievescesa al 6,4%, e di undei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (+1% da +0,5% del mese precedente).A ottobre, sulla base delle risultanze dellao, si registra un aumento disu settembre associato a unao diunità sul mese precedente. Queste dinamiche hanno portato il t, eguagliando il minimo di aprile 2007. Anche nel mese di ottobre a queste dinamiche si è associata, in linea con quanto rilevato nell’ultimo anno, una(+28mila sul mese, +378 su base annua). Il dato comincia a sollevare qualche timore in considerazione del fatto che la tendenza ad uscire dal mondo del lavoro interessa principalmente la(+233mila unità su base annua) e le fasce d’età tra i 15-24 anni e 35-49 anni (rispettivamente +173mila unita e +155mila). Nello stesso mese si stima una(Ula), destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale. Il combinarsi di queste dinamiche ha comportato una, dopo aver raggiunto il minimo nel mese di settembre, ha mostratoattestandosi a ottobre. Tendenza che, sulla base delle prime stime, dovrebbe essere proseguita anche a novembre mese nel quale la variazione su base annua è valutata al +1,4%.In questo contesto, nei prossimi mesi. La moderata dinamicità dell’economia, con molteplici segnali di difficoltà soprattutto nel manifatturiero, se protratta,. A questo si potrebbero aggiungere modesti rialzi sul versante dei prezzi dei beni ad alta frequenza d’acquisto. Anche alla luce di quanto avvenuto nel recente passato, ciò potrebbe ostacolare le famiglie nel ritorno a comportamenti di consumo più favorevoli come emerso dai dati ufficiali per il terzo trimestre dell’anno in corso e come confermato dalle buone aspettative per il mese di dicembre.