Rialzo controllato per le Borse europee, niente tempesta in Francia

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Stellantis

Azimut

Iveco

Campari

Digital Value

Ariston Holding

CIR

Tinexta

Ferretti

The Italian Sea Group

GVS

Sanlorenzo

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sul fronte macroeconomico, in Francia la produzione industriale è scesa a sorpresa a ottobre, in Germania gli ordini all'industria sono scesi meno delle attese a ottobre, in Spagna la produzione industriale è cresciuta più delle attese a ottobre., dopo la mozione di sfiducia dell'Assemblea nazionale nei confronti del premier, come non accadeva dal 1962. La palla passa ora al presidente Emmanuel Macron, che dovrà nominare rapidamente un nuovo primo ministro in grado di ottenere un sostegno in parlamento per formare un nuovo governo. Se un nuovo governo non verrà formato prima della fine dell'anno (come è probabile), il governo uscente potrebbe presentare un disegno di legge speciale per estendere il bilancio del 2024 al 2025, eliminando così il rischio di uno shutdown.Non si stanno nel frattempo registrando movimenti significativi sul mercato obbligazionario, con gli(in calo di 2 punti percentuali dalla chiusura di ieri). "La caduta del governo Barnier era prevista e dovrebbe essere ampiamente neutrale per gli OAT nel breve termine, in particolare considerando che lo spread a 10 anni sui Bund è già sceso di 10 punti base rispetto ai picchi di lunedì di 90 punti base - scrivono gli analisti di UniCredit - Tuttavia, le prospettive rimangono offuscate dall'incertezza. È probabile che la volatilità degli OAT persista".Ieri sera, il presidente della Fed ha affermato che lacon i tagli dei tassi mentre sposta la politica verso una posizione più neutrale, notando che i rischi al ribasso per il mercato del lavoro sembrano essersi ridotti, mentre le recenti letture dell'inflazione sono state un po' più alte del previsto.Il ha esteso il rally e raggiunto, dopo che il presidente eletto Donald Trump ha scelto un sostenitore delle criptovalute come prossimo capo della SEC.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,054. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,74% a quota +113 punti base, mentre ilsi attesta al 3,19%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, eavanza dello 0,52%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,6%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.491 punti. In moderato rialzo il(+0,33%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,32%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,78%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,70%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,72%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,95%.Tra i(+7,14%),(+2,16%),(+1,67%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%. Tentenna, che cede lo 0,71%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.