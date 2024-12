Vola a New York American Airlines

più grande compagnia area negli Stati Uniti

S&P-500

American Airlines

indice del basket statunitense

American Airlines

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,15%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,95%, rispetto a +1,49% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,69 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)