Moncler vola a Piazza Affari, assist da Cina e analisti. Rafforza presenza a Londra

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,50%, in attesa insieme al comparto lusso in Europa, di nuove misure di stimolo in Cina.A fare da assist al gruppo guidato da Remo Ruffini, è anche un report di Goldman Sachs che ha alzato il giudizio a "buy" dal precedente "neutral" e indicato il target price a 58,7 euro.Moncler annuncia l’apertura di un, una delle vie dello shopping di lusso più rinomate al mondo. Per celebrare l’apertura, sarà disponibile in esclusiva per la boutique di New Bond Street una variante di colore blu della recente collezione LoveFrom, MONCLER, disegnata da Sir Jony Ive.Progettato dal duo di interior designer francesi Gilles & Boissier, il nuovo store incarna lo spirito di Moncler con una perfetta sintesi di eleganza senza tempo e design contemporaneo, evocando il fascino architettonico e l’atmosfera unica di Londra. La facciata, una moderna reinterpretazione dell'architettura vittoriana, accoglie i visitatori con linee simmetriche e modanature classiche, impreziosite da una finitura nera testurizzata al piano terra. Questo esterno di grande impatto crea un contrasto raffinato e accogliente, che fonde tradizione e modernità nello stile inconfondibile di Moncler.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49,52 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,99. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 52,46.