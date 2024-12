Salva-Casa, il Mit chiarisce le regole di applicazione

(Teleborsa) - "Ilè una legge dello Stato che deve essere attuata da tutte le Amministrazioni territoriali competenti. Si tratta di una legge auto-applicativa, che non richiede l’adozione di atti attuativi da parte del Governo. D’altra parte, in materia died urbanistica, spetta alle Regioni l’adozione della legislazione di dettaglio e spettano ai Comuni le competenze amministrative sull’esame delle istanze presentate dai cittadini. Alcuni tra Regioni e Comuni si sono già attivati per dare piena attuazione alle nuove norme e recepire le istanze dei cittadini". È quanto si legge in una nota diffusa dal"In nessun caso si può attribuire al Governo la responsabilità dell’inattuazione di queste misure – prosegue la nota –. Tanto precisato, si conferma che, in chiave collaborativa e di supporto, proprio al fine di evitare la situazione di stallo, registrata in alcune realtà territoriali, ilsta esaminando con le competenti amministrazioni una, di prossima adozione, per fornire strumenti di lettura delle nuove norme. Resta ferma la piena operatività delle norme legislative in pendenza dell’adozione della circolare".