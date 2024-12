Banco BPM in rally dopo mossa Credit Agricole. Castagna: contenti dell'investimento

Banco BPM

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%, dopo che il Credit Agricole, già primo azionista, ha rafforzato la presa, portando la sua posizione complessiva al 15,1% nel capitale di Piazza Meda, su cui Unicredit ha lanciato a sorpresa un'OPS.Il gruppo francese presenterà anche istanza presso l’Autorità di vigilanza per essere autorizzata a incrementare la propria partecipazione in azioni al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e sino al 19,99%.Quello di Credit Agricole su Banco BPM "è un. Sono molto contento del loro investimento", ha detto l'AD di Banco BPM,, a margine della prima della Scala. E, riguardo all'OPS lanciata da Unicredit, ha risposto: "E' ancora molto lunga".. Siamo sempre stati disposti a negoziare con il Credit Agricole, come sarebbe stato necessario a prescindere dall'entità della sua partecipazione. Il prezzo dell'offerta non avrà alcun impatto sui nostri parametri finanziari, che rimarranno invariati", ha scritto in un post su Linkedin un. "Ci troviamo ora di fronte a una situazione in cui una parte significativa di Banco BPM è sotto il controllo di Credit Agricole e il", ha proseguito il portavoce nel suo post, aggiungendo che "gli azionisti di Banco BPM non dovrebbero accogliere con favore questo sviluppo. La mossa anticipata di UniCredit ha reso l'investimento di Credit Agricole più costoso e più complicato".