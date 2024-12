Eni conferma incendio presso deposito carburanti Calenzano

Eni

(Teleborsa) -che "questa mattina è divampato un(Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare leche sonoe non interessano in alcun modo il parco serbatoi".Una nota del Gruppo riferisce che "sono in corso di immediata" e che "seguiranno aggiornamenti" sulla vicenda.si è verificata questa mattina nell'area Eni nei pressi del campo sportivo, nel, secondo cui sono stati al momento accertati. Ai residenti in zona è stato raccomandato di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione.ha temporaneamente, sulla A1 Milano-Napoli, da entrambe le provenienze Firenze e Bologna.