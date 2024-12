Klecha & Co., nuova sede a Lille per seguire l'area Benelux

(Teleborsa) -, investment bank paneuropea indipendente specializzata nel settore tech, è sbarcata nel Benelux con l'. Salgono ora a 6 le filiali internazionali della banca.nel 2009, Klecha & Co. ha progressivamente affiancato all'headquarter italiano gli uffici di Parigi, Londra, Madrid e New York, ed oggi punta a crescere ulteriormente in Europa presidiando anche l'area del Benelux.Attraverso la nuova sede, Klecha & Co. intende seguire iltech europeo, sia supportando lo sviluppo internazionale delle realtà locali, sia accompagnando le imprese italiane interessate a crescere attraverso operazioni cross-border in un'area dinamica."Siamo sbarcati in Benelux con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la nostra crescita europea in un'. Vogliamo affermarci anche qui come punto di riferimento per investitori e aziende del tech, settore che nel 2023 ha visto deal locali in crescita ad almeno 7 miliardi di euro. Una corsa che è proseguita anche negli ultimi 12 mesi e che ci aspettiamo prosegua nel 2025. Siamo quindi pronti a cogliere le opportunità che questo mercato potrà offrire", ha detto, Co-Fondatrice e Manging Partner di Klecha & Co., cui fa capo, in particolare, l'attività di integrazione e coordinamento tra i diversi uffici europei.