Miste le piazze asiatiche: bene Tokyo, Cina giù

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in rialzo per la borsa diche ha seguito il record registrato a Wall Street dal Nasdaq, traendo beneficio dai titoli tech, mentre si muovono col segno meno le piazze cinesi che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo i dati in chiaro scuro sull'inflazione.L'indice giapponeseporta a casa un guadagno dello 0,21%, mentre, al contrario,continua la giornata in calo dello 0,28%.In frenata anche(-0,36%); in forte calo(-2,76%).Sale(+0,72%); sui livelli della vigilia(-0,03%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,04%, mentre il rendimento per ilè pari 1,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)00:50: Partite correnti (atteso 2.318 Mld ¥; preced. 1.717 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,8%; preced. -2,9%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 13 punti)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 3%; preced. 1,6%).