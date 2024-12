UniCredit al fianco delle Organizzazioni del Terzo Settore con l’iniziativa "1 voto, 200.000 aiuti concreti"

UniCredit

(Teleborsa) - Parte oggi la sedicesima edizione della campagna solidale didenominata "", dedicata alle Organizzazioni del Terzo Settore che si impegnano attraverso iniziative sociali a contrastare le disuguaglianze e a supportare le categorie più fragili. Laè attiva sul www.ilMioDono.it, la piattaforma di fundraising creata dalla Banca per facilitare l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore offrendo un aiuto concreto.Accedendo al sito www.ilmiodono.it è possibile sostenere l’Organizzazione che più interessa con un voto attraverso un account e-mail o il proprio profilo Facebook o X. Si può scegliere, altresì, di contribuire con una donazione al progetto. UniCredit metterà a disposizione fino a 200 mila euro come ulteriore premialità alle Organizzazioni più votate utilizzando il fondo "". L’iniziativa è valida fino al 31 gennaio 2025."1 voto, 200.000 aiuti concreti" si inserisce nel più ampio progetto "Carta E" di UniCredit, nato nel 2005 e finalizzato a supportare iniziative disui territori. La Banca rinuncia a una parte delle commissioni sul transato delle carte etiche per destinarle al fondo etico.Quella in partenza oggi è ladella campagna di solidarietà realizzata di UniCredit. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 73.000 voti provenienti da tutta Italia in 45 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.600 voti e 300.000 euro di donazioni aggiuntive, raccolte da oltre 6.000 sostenitori.