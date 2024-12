In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Borse europee in calo dopo la performance negativa di, in attesa dei dati sull'di diversi Paesi Ue e negli Stati Uniti che verranno pubblicati nel corso della settimana. Investitori cauti anche in vista della riunione dellain programma giovedì.Intanto in Germania la crescita dei prezzi a novembre è stata confermata al +2,2%, in linea con quanto indicato in via preliminare, in leggero aumento rispetto a quella registrata a ottobre ma in calo su base mensile.Sul fronte macroeconomico, laregistra una crescita nulla a ottobre. Si tratta di un dato migliore delle aspettative che indicavano un lieve calo dello 0,1% su base mensile. Su base annuale risulta invece ancora in calo (-3,6%), in lieve miglioramento rispetto a quanto registrato a settembre (-3,9%).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,054. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.663,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,27 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,21%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.628 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,22%.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dello 0,54%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.del FTSE MidCap,(+7,92%),(+4,51%),(+1,27%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,87%.Tra ledi maggior peso: