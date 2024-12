KEY25, IEG: "Efficienza energetica ed energia del futuro per vincere sfida decarbonizzazione"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Studi, ricerche e Osservatori, ma anche incontri, convegni e dibattiti per riflettere su presente e futuro della transizione e dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di accelerare sempre di più il cammino verso la decarbonizzazione. Il, presieduto dal professore formato da Istituzioni, Associazioni industriali di categoria, Associazioni tecnico-scientifiche, Enti e Fondazioni, è al lavoro per definire il palinsesto convegnistico della prossima edizione dell'evento, organizzato da IEG () e punto di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo. L'appuntamento è dal 5 al 7 marzo 2025 alla Fiera di Rimini. Martedì 4 marzo 2025, alla vigilia di KEY, è, inoltre, in programma al Palacongressi di Rimini la, l'evento B2B di KEY – The Energy Transition Expo dedicato ai Power Purchase Agreements, organizzato da IEG in collaborazione con Elemens.Nella prima giornata di manifestazione, mercoledì 5 marzo 2025, tornerà come ogni anno a KEY il ForumTech dell'associazione Italia Solare, l'appuntamento che riunisce esperti del settore, ricercatori, accademici e professionisti per discutere le novità e le tendenze future nel campo del fotovoltaico ed esplorare ultime tecnologie, materiali innovativi e soluzioni avanzate per migliorare l'efficienza e l'integrazione del fotovoltaico nelle infrastrutture esistenti.Dal settore industriale a quello sportivo, dalla riqualificazione del patrimonio immobiliare al ruolo della Pubblica Amministrazione, dall'edilizia sostenibile all'efficientamento dell'ambiente costruito alla luce della Direttiva "Case Green" sulla Prestazione Energetica degli edifici (EPBD). A KEY il tema dell'efficienza energetica sarà centrale, offrendo ad Energy manager, EGE, utility, ESCO, fornitori di piattaforme di verifica e monitoraggio e a tutti gli altri stakeholder coinvolti l'opportunità di scambiare best-practice e casi studi, con una panoramica a 360° su stato dell'arte, ostacoli, opportunità e azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre, i convegni in programma a KEY si soffermeranno sull'analisi della trasformazione delle città nell'ottica di una maggiore resilienza al cambiamento, esplorando il ruolo delle tecnologie più all'avanguardia, con un focus sulle soluzioni applicabili nei contesti urbani futuri.Per la prima volta, KEY si chiederà quali sono le possibili applicazioni dell'AI nel settore dell'energia attraverso incontri e workshop finalizzati a illustrare le opzioni attualmente disponibili e i risultati ottenuti dai progetti già avviati, ma anche a promuovere le riflessioni su opportunità, rischi, aspetti etici ed impatto ambientale generato dall'adozione di questa tecnologia. Nel corso della tre giorni, FIRE illustrerà i risultati di un'indagine svolta fra fornitori di tecnologie e utilizzatori.La transizione energetica non solo consente di aumentare l'autonomia e la sicurezza energetica di un Paese, ma contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita tecnologica. L'incerto scenario geopolitico attuale rischia di rallentare il processo, incidendo anche sull'aumento dei costi dell'energia, che vanno controllati. I convegni in programma a KEY coinvolgeranno tutti i player interessati, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni in grado di rendere sostenibile la transizione, con focus specifici sul quadro normativo, sulle criticità che ostacolano gli investimenti delle imprese e sul ruolo delle Regioni, come per esempio la Sardegna attraverso la presentazione di uno studio condotto dal Politecnico di Milano.La crescita dell'energia prodotta dal vento è supportata dallo sviluppo di veri e propri hub nei porti italiani, protagonisti del Mediterraneo. Partendo dall'impegno del MASE di avviare un'importante tappa nello sviluppo industriale nel Mezzogiorno, attraverso la creazione di una piattaforma logistica al servizio della crescita delle rinnovabili del mare, gli eventi in programma a KEY25 affronteranno il tema dell'eolico, soffermandosi sulle tecnologie che hanno consentito l'importante progresso del settore, sull'accumulo di energia e sull'ottimizzazione della produzione e della manutenzione, grazie all'adozione di sistemi avanzati di controllo che integrano AI, realtà aumentata e droni. A KEY25 debutterà, inoltre, Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition, focus espositivo dedicato all'elettrificazione delle banchine portuali e allo sviluppo dell'eolico off-shore, in particolare floating.Hydrogen Valleys, filiere dell'idrogeno verde regionali avviate o in fase di avvio, sostenibilità dei carburanti rinnovabili di origine non biologica, come e-fuels e idrogeno, ed integrazione dell'idrogeno e dei nuovi vettori energetici sostenibili negli aeroporti. L'idrogeno è fra i protagonisti di KEY, sia all'interno del programma convegnistico, che nella nuova area espositiva HYPE – Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells, realizzata da Italian Exhibition Group e Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG.Tecnologie esistenti e trend di adozione, infrastruttura pubblica lungo la rete stradale e autostradale e infrastruttura privata, focus sui settori hard-to-abate come il trasporto pesante su gomma di media e lunga percorrenza, il trasporto marittimo e quello aereo: il palinsesto di KEY25 si propone di affrontare l'ampio tema della transizione della mobilità, approcciandolo da più punti di vista, con panel e convegni alla presenza di Istituzioni, imprese e Associazioni del settore. KEY sarà, inoltre, una delle tappe del roadshow dell'Osservatorio sulle trasformazioni dell'Ecosistema Automotive.L'agrivoltaico, pur rappresentando una soluzione cruciale ed innovativa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vede ancora numerose barriere di carattere ambientale e paesaggistico che ne ostacolano l'implementazione. A KEY, l'obiettivo è fornire una panoramica sulle soluzioni attualmente disponibili ed esplorare le migliori pratiche per sviluppare progetti agrivoltaici sostenibili e integrati nel paesaggio, approfondendo politiche, normative e strategie che possano facilitare l'adozione di questa tecnologia.Alla luce della nascita delle prime Comunità Energetiche Rinnovabili italiane, RSE e Legambiente presenteranno le rispettive mappature, con l'obiettivo di analizzare la diffusione di questo modello e comprendere quali siano i modelli organizzativi prevalenti, le tecnologie più utilizzate e il ruolo delle Istituzioni e degli enti coinvolti. Legambiente premierà le migliori CER per qualità e realizzazione di progetti solidali e racconterà le best practice del progetto BeComE realizzato insieme a Kyoto Club con AzzeroCO2.I sistemi di accumulo, in particolare di lunga durata, sono fondamentali per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili in modo economico, affidabile e sostenibile, assicurando sicurezza nell'approvvigionamento e tempestività di risposta anche durante i picchi di domanda di elettricità. Tuttavia, permangono alcune sfide, come le incertezze normative e gli elevati costi iniziali. Temi che KEY25 affronterà attraverso gli eventi in programma, ospitando, fra l'altro, la presentazione della IV edizione del Libro Bianco di ANIE e RSE.Con le sue enormi risorse naturali e le sue dotazioni di energia rinnovabile, l'Africa ha il potenziale per diventare protagonista del futuro green a livello globale, ma, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, il continente è ancora lontano dal raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Dovrà affrontare sfide energetiche fondamentali, per cui l'elettrificazione, insieme alla digitalizzazione e allo sviluppo di competenze professionali strategiche, giocherà un ruolo centrale. Se ne parlerà anche quest'anno a KEY, nel tradizionale appuntamento con RES4Africa Foundation.