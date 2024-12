AbitareIn, utile al 30 settembre scende a 5,8 milioni di euro con stallo urbanistico di Milano

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconconsolidati pari a 74,8 milioni di euro (116,3 milioni di euro al 30.09.2023),consolidato pari a 17,1 milioni di euro (35 milioni di euro al 30.09.2023),consolidato di spettanza del gruppo pari a 5,8 milioni di euro (24,3 milioni di euro al 30.09.2023). L'finanziario netto consolidato è pari a 89,1 milioni di euro (38,5 milioni di euro al 30.09.2023)."I risultati di questo esercizio, come noto,- ha commentato il- Siamo in attesa di vedere confermata l'approvazione della norma di interpretazione autentica inappropriatamente definita come "Salva Milano", e di capire quali saranno gli effetti e le tempistiche per la ripartenza di un intero settore colpito. Siamo fiduciosi che si possa ristabilire un clima di fiducia e la nostra Città ritorni alla piena operatività. Nel frattempo, come si evince dai risultati dell'esercizio, abbiamo portato avanti tutte le attività per la realizzazione dei progetti autorizzati, che rappresentano oltre 140 mln di euro di ricavi e che vedranno le prime consegne già a partire dai primi mesi del 2025".Alla data odierna, ladel gruppo facente capo ad AbitareIn è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 19 aree, per circa 225.000 mq commerciali, corrispondenti a circa 2.490 appartamenti tipo, dislocate in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano (ad eccezione di un'area sita a Roma), in contesti ad alto potenziale di crescita. Degli appartamenti in pipeline, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 489 appartamenti, per un controvalore di circa 221 milioni di euro, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria assicurativa) per 65 milioni di euro e sono attualmente in costruzione 398 appartamenti.