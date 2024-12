Adobe, guidance deludente dopo quarto trimestre sopra le attese

Adobe

(Teleborsa) -, colosso del software quotato al Nasdaq, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 novembre 2024) con undi 5,61 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita dell'11 percento anno su anno. L'utile per azione è stato di 3,79 dollari, mentre l'è stato di 4,81 dollari. I dati hanno superato le stime degli analisti, che si attendevano ricavi per 5,54 miliardi di dollari e un EPS di 4,66 dollari, secondo dati LSEG.Adobe ha raggiunto un fatturato di 21,51 miliardi di dollari nell', che rappresenta una crescita dell'11 percento. L'utile netto è stato di 5,56 miliardi di dollari e l'utile netto rettificato è stato di 8,28 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 12,36 dollari e l'EPS rettificato è stato di 18,42 dollari."Adobe ha guidato i record dell'anno fiscale 2024 con 21,51 miliardi di dollari di fatturato, 8,06 miliardi di dollari di flussi di cassa dalle operazioni e 19,96 miliardi di dollari di RPO - ha affermato, vicepresidente esecutivo e CFO di Adobe - La strategia di Adobe, l'innovazione dell'intelligenza artificiale e le enormi opportunità cross-cloud".Su base rettificata, Adobeche l'utile dell'anno fiscale 2025 sarà compreso tra 20,20 e 20,50 dollari ad azione, mancando di poco le stime degli analisti di 20,54 dollari ad azione. Inoltre, ha previsto per il 2025 ricavi annui compresi tra 23,30 e 23,55 miliardi di dollari, inferiori alle stime di 23,78 miliardi di dollari.