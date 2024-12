Amplifon

Equita

Amplifon

(Teleborsa) - Ottima partenza a Piazza Affari per il titolo, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, dopo che gli analisti dihanno migliorato laa "".si attesta a 26,12 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 26,35 e successiva a 26,79. Supporto a 25,91.