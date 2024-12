Antitrust avvia istruttoria per presunto cartello nella produzione di cavi in rame

Prysmian

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hanei confronti di Bruno Baldassari & F.lli S.p.A, General Cavi S.p.A., ICEL S.c.p.A., IRCE S.p.A., La Triveneta Cavi S.p.A., Mondini Cavi S.p.A., Pecso Cavi S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. (controllata del gruppo quotato) e dell'Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici (AICE) per unanella produzione e nella vendita deiSecondo l'Autorità, i principali produttori di cavi in rame attivi in Italia, anche in sede associativa e con l'aiuto di AICE, si sarebbero coordinatida applicare ai distributori. Da fine 2008, inoltre, avrebbero introdotto - in ambito AICE - un sistema comune per adeguare i prezzi alle variazioni del costo della materia prima rame (c.d. Sistema di Vendita).Il procedimento è stato avviato grazie alla, che ha rivelato all'Autorità l'intesa al fine di ricevere in cambio un beneficio sanzionatorio.Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno, di due distributori plurimarca di cavi in rame e della Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico - FME.