BCE, cambia lo statement: tolti riferimenti a livelli restrittivi e ritorno inflazione al target

(Teleborsa) - Nessuna sorpresa dalla, che taglia i tassi di 25 punti base e non fornisce una forward guidance . Lodiffuso al termine del Consiglio direttivo odierno è tuttaviaper quanto riguarda i riferimenti a impostazioni di politica restrittive e al ritorno dell'inflazione al target.Oggi Francoforte ha dichiarato: "Il Consiglio direttivo è determinato adsul suo obiettivo del 2% a medio termine. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".Due mesi fa aveva detto: "Il Consiglio direttivo è determinato addel 2% a medio termine. Manterrà i tassi di riferimento sufinché necessario a conseguire questo fine. Per determinare livello e durata adeguati della restrizione, il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".