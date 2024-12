Borse caute dopo taglio BCE. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, nel giorno in cui, come nelle aspettative degli analisti. La politica monetaria della banca di Francoforte rimane restrittiva con approccio data dependent. "Siamo attualmente restrittivi", ha ribadito la presidente della banca centrale europea,, nella consueta conferenza stampa post decisione, aggiungendo che "per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione".Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,26%. Sul fronte macroeconomico, dopo il dato sull’che a novembre è salita ai massimi da aprile, ihanno mostrato una crescita più delle stime, sempre a novembre. Superiori alle previsioni anche i numeri sui. Statistiche importanti in vista della riunione della, in calendario il 18 dicembre: il mercato scommette che la banca centrale americana ridurrà il costo del denaro di 25 punti base.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,051. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.681,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,14% e continua a trattare a 69,49 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +107 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,31%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 37.088 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta del 12/12/2024 è stato pari a 2,72 miliardi di euro, in rialzo dell'11,84% rispetto ai precedenti 2,43 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+8,04%),(+4,90%),(+1,80%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,18%),(+2,45%),(+2,23%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,92%.scende del 2,82%.