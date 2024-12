Borse caute in attesa della BCE. Bene Milano con Brunello Cucinelli e banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha abbassato il tasso guida di 50 punti base allo 0,5%, più dei 25 punti base attesi dal mercato. Si tratta del tasso più basso da fine 2022, mentre un taglio di 50 punti base non si vedeva dal 2008. LaOggi, mentre negli Stati Uniti saranno diffusi i prezzi alla produzione di novembre e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. I dati sull'inflazione statunitense in linea con le attese usciti ieri hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve la prossima settimana.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,051. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 70,36 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,24%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,04%.Aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,45%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.127 punti. Sulla parità il(-0,02%); con analoga direzione, senza direzione il(+0,01%).di Milano, troviamo(+6,62%),(+2,98%),(+1,80%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tra i(+7,08%),(+2,99%),(+2,45%) e(+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.