Borse europee positive dopo la BCE. Confermata politica con approccio data dependent

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nel giorno in cui, come nelle aspettative degli analisti. La politica monetaria della banca di Francoforte rimane restrittiva con approccio data dependent. "", ha ribadito la presidente della banca centrale europea,, nella consueta conferenza stampa post decisione, aggiungendo che "per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione".A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo, dopo le chiusure record per S&P 500 e Nasdaq Composite. Sul fronte macroeconomico, dopo il dato sull’inflazione che a novembre è salita ai massimi da aprile, i prezzi alla produzione hanno mostrato una crescita più delle stime, sempre a novembre. Superiori alle previsioni anche i numeri sui sussidi alla disoccupazione. Statistiche importanti in vista della riunione della Federal Reserve, in calendario il 18 dicembre: il mercato scommette che la banca centrale americana ridurrà il costo del denaro di 25 punti base.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.685,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,06%) si attesta su 69,55 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,30%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, poco mosso, che mostra un +0,18%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.144 punti.di Milano, troviamo(+7,54%),(+4,46%),(+2,66%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%.