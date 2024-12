Brunello Cucinelli corre in Borsa dopo la revisione al rialzo della guidance

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda quotata su Euronext Milan,nella seduta odierna, dopo che ieri sera hatra l'11% e il 12% grazie al forte andamento delle vendite degli ultimi mesi che consentono di stimare una crescita del quarto trimestre in linea con il terzo. La società continua a vedere grandi opportunità per il brand nei tempi a venire e si aspetta una crescita equilibrata intorno al 10% per gli anni 2025 e 2026.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 103,8 e successiva a 106,4. Supporto a 101,2.