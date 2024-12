Caro prezzi ferrovie, Salvini: Governo si impegna ma nessun aumento per Intercity e regionali, su Alta velocità vale libero mercato

(Teleborsa) - “Oltre alle ingenti risorse pubbliche che stiamo investendo, a differenza di chi c’era prima, sull’ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, anche il tema del prezzo dei trasporti è oggetto del nostro impegno. A tal proposito abbiamo verificato che i servizi Intercity, Intercity notte e regionali non hanno registrato alcun aumento di tariffe base rispetto a quanto stabilito nel vigente contratto di servizio fra Mit e Trenitalia Con riferimento invece ai servizi ad alta velocità di Trenitalia devo ricordare che questa categoria di treni per norma è soggetta al libero mercato e negli ultimi quattro anni non si è registrato alcun incremento dei listini tariffari rispetto al precedente. Tuttavia è evidente che i prezzi delle offerte sono dinamici così come per gli aerei per le navi e soggetti al volume di richiesta. Questo determina in questo periodo l’esaurimento delle soluzioni più convenienti che pur ci sono ma sono andati esaurite, lasciando disponibile le tariffe legate alle classi di servizio più costosi come quelle Executive”. Lo ha detto, secondo l'agenzia Energia Oltre, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini rispondendo al Question Time in Senato.“Stamattina FS ha presentato il suo piano strategico aziendale, ci sono più di 9000 treni viaggianti sulla rete ferroviaria ogni giorno, è umanamente e fisicamente, matematicamente impossibile posizionarle. Per quanto attiene alle iniziative finalizzate ad aumentare le offerte del servizio e soddisfare la domanda da parte degli utenti, abbiamo in corso rilevanti investimenti con risorse Pnrr per l’elettrificazione della linea, l’ammodernamento tecnologico della rete tra cui 1.162 km di ferrovia nel Mezzogiorno. Ci sono aperti cantieri oggi sulla Palermo – Catania – Messina ed è finalmente in corso la progettazione oggi della Salerno Reggio Calabria, cose che non c’erano anni addietro”, ha detto il ministro.“Proprio oggi è stato presentato al nuovo piano industriale del gruppo Fs 2025-2029 con +30% di persone da raggiungere con l’altra velocità entro il 2029: oggi sono aperti cantieri sulla Brescia – Verona – Vicenza sul passante ferroviario sotto Firenze e sulla Roma – Napoli – Bari, oltre che sulla Palermo Catania – Messina. Con riferimento agli investimenti sulla flotta regionale pari a 6 miliardi di euro che sono i treni che i pendolari prendono tutti i giorni, sono stati già acquistati 1.061 treni di nuova generazione che consentiranno una diminuzione netta dell’età media dei convogli in particolare al Sud. In due anni miracoli non se ne fanno ma penso che sia un buon punto di partenza”, ha concluso Salvini.