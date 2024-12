CDP e SACE sostengono la crescita sostenibile di Auricchio

(Teleborsa) -, lo storico brand leader nella produzione di formaggi della tradizione italiana,, per aumentare la produttività e per essere sempre più competitivo nel proprio settore di riferimento.Ungrazie ad une prevede anche la parziale copertura con laLe risorse saranno destinate infatti a nuovie la realizzazione di nuovedel Gruppo nei territori in cui opera. I progetti coinvolgeranno, da Nord a Sud, come previsto dal Piano di Investimenti 2024-2027 della società.Nel complesso, la realizzazione di tutte le attività oggetto del programma pluriennale permetterà ad Auricchio die allo sviluppo delle realtà locali facenti capo alla società. Fondata nel 1877, la Gennaro Auricchio oggi è a capo di un Gruppo Internazionale che sta lavorando per portare i grandi formaggi della tradizione italiana in tutto il mondo.Il finanziamento di CDP e lo strumento di garanzia di SACE sono volti proprio ad affiancare le aziende in questi processi di crescita e consolidamento sostenibili in un momento di così alta attenzione per le tematiche ESG.