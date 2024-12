Cy4Gate, contratti per 1,7 milioni di euro con primario cliente istituzionale estero

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglatodella durata di 1 anno con un primario cliente istituzionale estero per l'acquisizione di tecnologie in ambito Decision Intelligence."Questo è un, frutto di una capacità dell'azienda di anticipare i bisogni emergenti e trasformare il requisito in tecnologia nei tempi sfidanti che il dominio digitale richiede - ha detto l'- Ogni nuovo contratto acquisito, rappresenta per noi una grande opportunità per far evolvere i nostri prodotti: ciascun cliente, infatti, richiede spesso di integrare, nella soluzione offerta, elementi innovativi che in breve tempo si trasformeranno in nuove funzionalità di cui beneficeranno sia i clienti già esistenti, grazie agli upgrade, che i futuri utenti".