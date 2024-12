doValue, aumento capitale: sottoscritto circa il 98,08% delle azioni offerte

doValue

(Teleborsa) -, rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Opzione delle massime n. 170.140.355 azioni ordinarie di nuova emissione di doValue, rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, per un importo massimo complessivo di circa Euro 150 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato in data 21 novembre 2024 dal Consiglio di Amministrazione di doValue, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 11 settembre 2024.Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 25 novembre 2024 e conclusosi in data odierna, 12 dicembre 2024 (estremi inclusi), sono stati esercitati n. 19.071.592 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 166.876.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,08% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 146.851.258,40.Gli, una società affiliata ai fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited, e alcuni manager di Gardant, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di loro spettanza dell’Aumento di Capitale assunti in data 7 giugno 2024, hanno sottoscritto n. 90.234.095 Nuove Azioni, pari a circa il 53,04% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 79.406.003,60.I rimanenti n. 373.020 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 3.263.925 Nuove Azioni, pari a circa l’1,92% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.872.254,00 saranno offerti in Borsa da doValue, nelle sedute del 16 dicembre 2024 e del 17 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.Equita SIM coordinerà l’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, con codice ISIN IT0005619504.Nel corso della seduta del 16 dicembre 2024 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 17 dicembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,88 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 35 Nuove Azioni ogni n. 4 Diritti Inoptati acquistati.La società rende noto, inoltre, chea sottoscrivere, ad esito dell’Offerta in Borsa, le Nuove Azioni derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione spettante ad alcuni precedenti azionisti di Gardant, fino all’importo massimo complessivo di Euro 2.949.685,20 ed a condizione che tale sottoscrizione non comporti per Tiber l’obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale sociale di doValue; e come già comunicato in precedenza, doValue ha sottoscritto il contratto di garanzia (il “Contratto di Underwriting”) relativo all’aumento di capitale con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, Banca Akros – Gruppo Banco BPM e Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Global Coordinator, i quali si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni ivi previsi, a sottoscrivere, in proporzione ai rispettivi impegni assunti ai sensi del Contratto di Underwriting, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa, fino all’importo massimo complessivo di Euro 67.367.792,80.