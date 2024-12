ESMA avvia consultazione su novità Listing Act per MAR e MiFID II

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, haper raccogliere feedback in seguito alleal Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) e alla Direttiva II sul mercato degli strumenti finanziari (MiFID II)Per quanto riguarda il, ESMA sta invitando a inviare feedback su: un elenco non esaustivo del processo prolungato e del momento rilevante di divulgazione delle informazioni privilegiate rilevanti (insieme ad alcuni principi per identificare il momento di divulgazione per i processi prolungati non quotati); un elenco non esaustivo di esempi in cui vi è un contrasto tra le informazioni privilegiate da ritardare e l'ultimo annuncio pubblico da parte dell'emittente; una metodologia e risultati preliminari per identificare sedi di negoziazione con una significativa dimensione transfrontaliera, allo scopo di stabilire un meccanismo di Cross Market Order Book.Per quanto riguarda la, le proposte dell'ESMA riguardano: una revisione sistematica delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato della Commissione 2017/565 per garantire che un sistema di negoziazione multilaterale (MTF) (o un suo segmento) da registrare come mercato di crescita per le piccole e medie imprese (SME GM) sia conforme ai requisiti pertinenti della MiFID II rivista; alcune condizioni per soddisfare i requisiti di registrazione per un segmento di un MTF, come specificato nella MiFID II rivista.La consulenza tecnica dell'ESMA "mira a garantire che il quadro normativo dell'UE promuova un, riducendo l'onere amministrativo per le società quotate o per le società che cercano una quotazione, garantendo al contempo integrità e fiducia nei mercati dei capitali", si legge in una nota.