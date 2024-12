ESMA nomina Carlo Comporti (CONSOB) nuovo membro del CdA

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha nominato, della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB),L'elezione è avvenuta nella riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'11 dicembre 2024,, della Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). Il commissario Carlo Comporti svolgerà le funzioni per tutta la durata residua del mandato del membro uscente,Il Consiglio di amministrazione ha il compito di garantire che l'ESMA svolga la sua missione ed eserciti i compiti che le sono assegnati dal suo regolamento istitutivo. Il presidente dell'ESMA,, presiede il Consiglio di amministrazione, composto dai seguenti membri: Eduard Müller, Finanzmarktaufsicht (Fma), Austria; Thorsten Pötzsch, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Germania; Vasiliki Lazarakou, Hellenic Capital Markets Commission (Hcmc), Grecia; Carlo Comporti, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Italia; Jos Heuvelman, Autoriteit Financiele Markten (Afm), Olanda; Armi Taipale, Finanssivalvonta (Fin-Fsa), Finlandia; Natasha Cazenave, Direttore esecutivo Esma (membro senza diritto di voto); Vojtech Belling, Vicepresidente Esma (osservatore); Rappresentante della Commissione europea (membro senza diritto di voto).Nella stessa riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza sono stati. Gli attuali Presidenti sono stati riconfermati e svolgeranno il loro nuovo mandato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il nuovo presidente del Comitato permanente mercati sarà eletto nella prossima riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza.I Comitati permanenti sonoformati dal personale dell'ESMA e dalle Autorità nazionali competenti (ANC) per la regolamentazione dei mercati mobiliari negli Stati membri e sono responsabili dello sviluppo delle politiche nelle rispettive aree.