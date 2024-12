Fintech & Insurtech, PoliMi: 596 startup attive in Italia, crescono funding (+44%) e ricavi (+29%)

(Teleborsa) - Il settore italiano delvive una fase di maturità e consolidamento. A fine 2024, si contano, in lieve calo rispetto alle 622 del 2023, tra nuove realtà annunciate, alcune chiusure, diverse M&A. Quelle esistenti hanno rafforzato la propria posizione attraversocon partner industriali e finanziari, dimostrando capacità di adattamento e resilienza.Circa due terzi delle startup (63%) hanno raccolto capitali dalla fondazione a oggi. Tra queste, il 31% lo ha fatto nel 2024 (20% del totale). Complessivamente, nell’anno in corso sono stati raccoltitra equity e strumenti convertibili, +44% rispetto ai 174 milioni del 2023, prevalentemente attraverso. Ma molte realtà ancora faticano ad attrarre capitali sufficienti per sostenere ricerca, sviluppo e crescita: 46% è impegnato nella ricerca fondi e solo il 12% ha identificato investitori adeguati al round pianificato, prevalentemente Seed o Series A. I round sono spesso destinati allo sviluppo del prodotto più che all'espansione in nuovi mercati o alla diversificazione della clientela. E l’ammontare dei fondi è generalmente contenuto (oltre il 50% delle richieste è inferiore a 2 milioni di euro).Il Fintech & Insurtech italiano però appare in salute. Per il secondo anno consecutivo, iper startup sono in aumento (+29%), con una previsione dinel 2024, segnale di un ecosistema che continua a crescere nel suo complesso. Migliora la, con il 44% delle startup che prevede il break-even entro fine anno. E le startup dimostrano pragmatismo nel gestire le risorse disponibili, privilegiando l’efficienza operativa e gli investimenti strategici. Il contesto è vivace anche nell’assunzione di personale: il 76% delle startup ha posizioni aperte, soprattutto per rafforzare R&D e vendita e marketing.Sono alcuni risultati della ricerca dell'presentata oggi durante il convegno "". Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management che affrontano tutti i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione."Ci troviamo in un contesto di profondo cambiamento – afferma, Responsabile Scientifico Osservatorio Fintech & Insurtech -. Gli ultimi due anni sono stati molto positivi per Banche e Assicurazioni. Ora lo scenario segnato da volatilità dei tassi di interesse e incertezze politiche e nuovi rischi richiede agilità e capacità di adattamento agli operatori del settore. Gli incumbent stanno ridefinendo le loro strategie, esplorando possibilità di fusioni e acquisizioni per creare sinergie, ampliare la gamma di servizi e migliorare l'efficienza operativa. Allo stesso tempo, agiscono come driver di innovazione attraverso investimenti in progetti digitali interni e sostenendo le startup emergenti. Le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale generativa, sono delle leve strategiche, ma l’implementazione richiede sempre un approccio responsabile in termini di governance, etica e conformità normativa"."Le startup Fintech e Insurtech, nonostante la difficoltà d’accesso ai capitali si confermano come motore fondamentale dell'innovazione nel settore – spiega, Direttrice dell’Osservatorio Fintech & Insurtech -: la loro capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e di introdurre nuovi modelli di business sta contribuendo alla modernizzazione dell’intera industria finanziaria. Recenti interventi legislativi hanno riconosciuto l'importanza strategica di queste realtà e il sostegno istituzionale mira a promuoverne la crescita, valorizzando il loro ruolo nel portare avanti soluzioni all'avanguardia che rispondono alle nuove esigenze del mercato. Inoltre, anche a livello europeo, alcune importanti evoluzioni normative avranno impatti significativi e tangibili sul settore Fintech & Insurtech, come il regolamento DORA per rafforzare la resilienza operativa digitale degli istituti finanziari e la proposta FIDA per la creazione di un quadro armonizzato di accesso e condivisione dei dati finanziari. È essenziale comprenderne le implicazioni e il ruolo di tutti i soggetti coinvolti".