Generali lancia il primo video podcast sui cambiamenti climatici

Generali

(Teleborsa) -lancia il suo, con una domanda significativa: Come potrebbe essere il meteo… nel 2050?è il titolo del podcast, condotto dalla fisica, meteorologa e climatologache ha l'obiettivo disui rischi derivanti dagli eventi meteo estremi, sempre più frequenti in Italia,, quali sono gli effetti a lungo termine del climate change ed analizzando alcuni eventi atmosferici come siccità e oe forti raffiche, fi. In un Paese nel quale il 94% dei Comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera e sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, infatti, la prevenzione e la mitigazione di tali effetti passano anche da una corretta informazione., il progetto di Generali Italia che negli ultimi anni è stato capace di, utili nella vita delle persone. IN particolare quest'ultima serie, in formato video,ed è arricchita dalla presenza di alcuni ospiti che illustrano le attività della Compagnia in questo campo.Generali ha creato il, una unità organizzativa ad hoclungo tutta la catena del valore, attraverso il coordinamento di un team cross-funzionale focalizzato su iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi; utilizzo di tecnologie sofisticate a supporto dell’innovazione di prodotto e dell’attività sottoscrittiva in generale.Il video podcast, disponibile sul canale YouTube di Generali Italia, su Spotify e sulle principali piattaforme di podcast, si colloca all'interno della strategia di comunicazione integrata di Generali Italia, chje si propone di sviluppare contenuti edutainment e dal taglio divulgativo per affrontare temi rilevanti nella vita delle persone (Demografia, Welfare, Educazione finanziaria, Previdenza, Salute, Cyber Security…).