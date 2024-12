IEG posa la prima pietra del nuovo padiglione della Fiera di Vicenza

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, società qwuotata sul mercato Euronext Italia Star, ha celebrato questa mattina, A dieci mesi esatti dall’inizio dei lavori di riqualificazione, lache sorgerà nel cuore delPresenti i vertici del Gruppo, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni dell’oreficeria e della gioielleria nazionali.L'edificio di 22mila metri quadrati, su due livelli, è stato progettato dallo Snella persona del professore e architettoDopo laimpartita dal vicario generale della Diocesi di Vicenza,, c'è stata ladell'ampliamento da parte dell'architettoal presidente IEG, che a sua volta lo ha posizionato nel blocco di cemento. Assieme al sindaco di Vicenza, al presidente della Provincia di Vicenzae al presidente della Camera di Commercio di Vicenz, Ermeti e Marg hanno dato il. Per IEG, presenti anche l’amministratore delegato, il direttore operations e direttore della sede vicentina di IEG, il chief corporate officere il chief business officer"Più di cinquant’anni fa, dei visionari posero la prima pietra della 'chiocciola' con la speranza di migliorare le loro vite, le imprese e il territorio. Oggi, con questo gesto simbolico, rinnoviamo quel proposito, ricostruendo una struttura più grande, tecnologica e potente per mantenere Vicenzaoro come leader europeo e internazionale nel settore del gioiello", ha commentatopresidente IEG, aggiungendo "questa nuova infrastruttura ci permetterà anche di ampliare il nostro calendario delle nostre manifestazioni e quello del nostro centro congressuale, rendendoci sempre più attrattivi"., amministratore delegato IEG, ha sottolineato che "rendere più competitivo il quartiere di Vicenza in termini infrastrutturali significa mantenere la posizione di leadership di Vicenzaoro in Europa e mantenere la sua specificità nel contesto internazionale. Ma significa anche rafforzare la strategia di internazionalizzazione che IEG ha impostato per le sue fiere orafe con gli hub di Dubai e Singapore: creare piattaforme per mercati che poi hanno un impatto positivo sulla visitazione degli operatori esteri in Italia".L'architetto che ha firmato il progetto, si è detto "grato di poter progettare" l'opera per Italian Exhibition Group, con la quale c'è "una fantastica collaborazione creativa che dura da 25 anni, sin dalla nascita della Fiera di Rimini. È un buon segno per Vicenza che sia in costruzione una nuova stazione e che l'ambiente intorno alla fiera possa essere riqualificato"., sindaco di Vicenza, ha parlato di un "segnale importantissimo per la città. È un segnale che testimonia la volontà di IEG di investire su Vicenza e che dà un futuro luminoso al quartiere fieristico vicentino e all'economia della nostra città, da sempre legata alla Fiera, dandoci quindi l'idea di una Vicenza che continua a crescere e a investire e che guarda al futuro con fiducia"., presidente Provincia di Vicenza, ha messo in evidenza che la città "sta vivendo una rivoluzione infrastrutturale e la nuova fiera ben si inserisce in un contesto urbanistico che guarda al futuro. Un restyling che non è solo di facciata, ma che significa potenziare il quartiere fieristico rendendo Vicenzaoro ancor più attrattiva e rafforzando l’identità dell’economia vicentina".Per, presidente Camera di Commercio di Vicenza, "va riconosciuto l'impegno di IEG per una riqualificazione che offre grandi opportunità, in primis per Vicenzaoro. Il quartiere, all’ingresso della città, sarà un 'biglietto da visita' per quell’accoglienza che Vicenza vuole dare al visitatore. L'investimento sarà potenziato dalla futura fermata TAV, progetto su cui la Camera di Commercio e il sistema Vicenza hanno lavorato con determinazione e unità".del quartiere fieristico di Vicenza, condotta dal direttore operations e direttore della sede vicentina di IEG, relativa alla costruzione del, che sorgerà sull’area precedentemente occupata dai padiglioni 2 e 5,stabilito da IEG: dopo le fasi di demolizione dei vecchi fabbricati e di bonifica dei terreni, il cantiere è stato consegnato all’impresa delle opere civili che è al lavoro con le palificazioni necessarie a sostenere le successive fondazioni.sarà già possibile vedere l’inizio della, mentre nell’edizione didella manifestazione con a capo il global exhibition manager IEG Matteo Farsura sarà visibile la. I lavori proseguiranno poi con le opere impiantistiche e le finiture per giungere alFrattanto, il mondo dell’oreficeria, della gioielleria e dell’orologeria si dà appuntamentoper la nuova edizione di. Come sempre l'edizione di inizio anno apre il calendario mondiale degli eventi di settore, tracciandoper l’industry internazionale del prezioso. In contemporanea si svolgeranno, vetrina B2B globale di tecnologie e macchinari per l’oreficeria, mentreattende gli appassionati e collezionisti dell’orologio e del gioiello vintage di pregio.all'appuntamento di gennaio, che riunirà l’intera filiera del prezioso, offrendo aiil mondo il meglio dellae le anteprime internazionali con una proposta completa tra tecnologie e pietre preziose, semilavorati e componenti, oreficeria e alta gioielleria, fino al packaging. La manifestazione sarà nuovamente boutique e piattaforma di riferimento per business, networking e formazione di settore grazie alle eccellenze in mostra e al contributo delle voci più autorevoli comeTrendvision Jewellery + Forecasting, think tank di innovazione per tutte le novità dell’oreficeria e della gioielleria.della prossima edizione, in un contesto di confronto e scambio intergenerazionale: leva di cambiamento e di continuità per l’industry, fattore di innovazione e valorizzazione delle conoscenze, che contraddistinguono il prezioso Made in Italy.Nei giorni di manifestazione, il centro di Vicenza si animerà con glorganizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, che anima il centro cittadino offrendo ulteriori opportunità di networking, o le iniziative del Museo del Gioiello.