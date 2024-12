Il Nasdaq chiude a nuovo record sopra i 20.000 punti, in rosso il Dow Jones

Dow Jones

(Teleborsa) -grazie ai rialzi dei titoli tech, dopo che gli ultimi dati sull'inflazione hanno centrato le stime degli analisti, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi di interesse nella riunione di questo mese.Guardando ai, illima lo 0,22%, mentre, al contrario, l'guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.084 punti. Su di giri il(+1,85%); con analoga direzione, sale l'(+1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+3,08%),(+2,02%) e(+1,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,30%),(-0,63%) e(-0,57%).del Dow Jones,(+2,75%),(+2,36%),(+1,73%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,60%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,58%),(+5,92%),(+5,56%) e(+5,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,59%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 224K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,9 punti).