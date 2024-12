Inclusione e Welfare: il ruolo dell’INPS nel futuro socio-economico

(Teleborsa) - All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è tenuto un confronto sulalla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il Presidente dell’INPS, il Presidente dell’ISTAT, la Presidente di Poste Italianeil Presidente della Fondazione per la Sussidiarietàe il Presidente della CEI,. Il convegno, intitolato "", ha offerto una riflessione sui dati e sulle prospettive delle politiche socio-assistenziali e previdenziali in Italia.Negli ultimi anni, l’INPS ha assunto un ruolo centrale nel contrasto alle, dimostrando un impegno significativo verso l’inclusione. Sonocon interventi di integrazione al reddito e prestazioni salariali per disoccupati e sospensioni aziendali. Inoltre, attraverso oltre 4 milioni di prestazioni assistenziali e di invalidità civile, l’Istituto ha garantito un, contribuendo a un welfare sempre più personalizzato.Durante il convegno, il, basato su prestazioni personalizzate e un dialogo intergenerazionale più efficace, necessario per affrontare la cronicizzazione della povertà. La tutela delle famiglie è stata ulteriormente rafforzata con l’Assegno di Inclusione, che nel primo semestre del 2024 ha beneficiato 695 mila nuclei familiari, e l’Assegno Unico Universale, che ha sostenuto 10 milioni di figli, favorendo la genitorialità e la partecipazione femminile al mercato del lavoro.Il Presidente dell’INPS,come snodo di un sistema integrato di servizi sociali, mentre ilche coinvolga il terzo settore in una logica produttiva e non solo redistributiva.Gli interventi di studiosi comeper rispondere alle sfide demografiche, sociali e lavorative, evidenziando l'urgenza di un nuovo dialogo tra generazioni e un approccio sistemico allo sviluppo del Paese.Il convegno ha rappresentato un momento cruciale per riflettere sul futuro delle politiche socio-assistenziali italiane e sulla sostenibilità di un welfare che sappia rispondere alle sfide della longevità e delle disuguaglianze.