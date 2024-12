ING Italia, green loan da 27 milioni di euro a CBRE Investment Management

(Teleborsa) -, in qualità di MLA e Green Coordinator, ha erogato una un fondo comune di investimento immobiliare italiano gestito da CBRE Investment Management per l'acquisito di un complesso residenziale per studenti da oltre 900 camere da letto a Milano.L'operazione rappresenta per ING Italia ilnel nostro Paese. In Italia, la divisione di Real Estate Finance di ING conta quasi 2 miliardi di euro di asset, di cui oltre il 75% sono riferibili a immobili certificati come sostenibili per caratteristiche tecniche, strutturali ed energetiche.