Istat, oltre mezzo milione occupati in più in un anno al 3° trimestre

(Teleborsa) -, che continua a creare un'occupazione sempre più stabile, anche in termini di contratti. E' quanto emerge dall'ultimo, da cui emerge che, nel terzo trimestre 2024,misurato dalle ore lavorate ètrimestre e. Nello stesso periodo il Pil è rimasto stazionario in termini congiunturali ed è cresciuto dello 0,4% in termini tendenziali.aumentano dirispetto al secondo trimestre 2024, a seguito della crescita dei dipendenti a(+111 mila, +0,7%) e degli(+43 mila, +0,8%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-37 mila, -1,3% in tre mesi).Cala il numero di, anche se aumenta quello degli. Per quanto concerne la dinamica per i tassi, il(-0,6 punti) e quello di inattività sale al 33,4% (+0,2 punti), mentre quello di occupazione raggiunge il 62,4% (+0,2 punti).Nei dati provvisori del, rispetto al mese precedente, proseguee del relativo tasso (+0,1 punti) che si associa alla diminuzione dele alla crescita di quello di inattività 15-64 anni (+0,1 punti).L’occupazione a ottobrerispetto al terzo trimestre 2023), coinvolgendo pure in questo caso i dipendenti ae glia fronte della diminuzione dei dipendenti a termine (-5,9%).Prosegue il calo del numero di, mentre torna a crescere quello degliTale dinamica si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,0 punti in un anno) e di quello di inattività (+0,1 punti) e nella diminuzione del, la crescita congiunturale dellesi osserva anche in questo trimestre, con un aumento pari allo 0,5% nel totale ed allonelle componenti a tempo pieno e. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, l’aumento si attesta anel totale e nella componente, lievemente inferiore la crescita della componenteLeper dipendente diminuisconoe il ricorso alla cassa integrazione sale a 8 ore ogni mille ore lavorate. Il tasso dei posti vacanti rimane invariato, al 2%, nel confronto congiunturale e diminuisce di 0,2 punti percentuali in quello tendenziale.per Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula), è di uguale entità per le sue componenti (retribuzioni e contributi sociali).per effetto dei miglioramenti stabiliti nei rinnovi contrattuali, la crescita del costo del lavoro è, attestandosi; l’aumento riguarda sia la– che registra, per il secondo trimestre consecutivo, la massima intensità di crescita nella serie storica dal 2010 (escludendo il periodo eccezionale di emergenza sanitaria) – sia, in misura più significativa, i