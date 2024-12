La BCE abbassa i tassi di 25 punti base. Non c'è forward guidance

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellaha deciso di, centrando le attese del mercato e attuando il quarto abbassamento del costo denaro in questo ciclo di allentamento (ogni riunione da giugno a parte quella con i tassi fermi a luglio)Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente, con effetto dal 18 dicembre 2024.Invariata l'assenza della forward guidance. "Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le- si legge nello statement - In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".La BCE afferma che "". Secondo gli esperti della banca centrale, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al, anno dell'entrata in vigore del sistema ampliato di scambio di quote di emissione dell'UE. L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,9% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e all'1,9% nel 2026 e 2027.Le misure dell'suggeriscono perlopiù che l'inflazionedel Consiglio direttivo del 2% a medio termine. L'inflazione interna ha registrato una flessione ma resta elevata, principalmente perché salari e prezzi in determinati settori si stanno ancora adeguando al passato incremento dell'inflazione con considerevole ritardo."Pur allentandosi a seguito delle recenti riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo, che rendono i nuovi prestiti a imprese e famiglie gradualmente meno onerosi, le, in quanto la politica monetaria permane restrittiva e i passati rialzi dei tassi di interesse si stanno ancora trasmettendo alle consistenze dei crediti in essere", viene sottolineato.Inoltre, gli esperti si attendono ora una ripresa economica più lenta di quanto indicato nelle proiezioni di settembre. Nonostante l'aumento della crescita registrato nel terzo trimestre di quest'anno, gli indicatori basati sulle indagini congiunturali segnalano una contrazione nell'attuale trimestre. Le proiezioni degli esperti indicano una. La ripresa prevista è riconducibile principalmente all'incremento dei redditi reali, grazie al quale le famiglie dovrebbero poter effettuare maggiori consumi, e all'aumento degli investimenti delle imprese. Nel corso del tempo, il graduale venir meno degli effetti della politica monetaria restrittiva dovrebbe sostenere una crescita della domanda interna.Il portafoglio delsi sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Riguardo al Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme,), l'Eurosistema non reinveste più tutto il capitale rimborsato sui titoli in scadenza, riducendo il portafoglio di 7,5 miliardi di euro al mese, in media. Il Consiglio direttivo terminerà i reinvestimenti nel quadro di tale programma alla fine del 2024.In questo mese, con il rimborso dei restanti importi ricevuti dalle banche nell'ambito delle operazioni mirate dia più lungo termine, si conclude questa fase del processo di normalizzazione del bilancio.