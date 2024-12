Leonteq, FINMA confisca 9,3 milioni di franchi per violazioni nella distribuzione prodotti

Leonteq

(Teleborsa) - Il gruppo finanziario svizzero, specializzato nei certificati d'investimento, ha "e di irreprensibilità in relazione con la distribuzione dei suoi prodotti finanziari da parte di alcuni distributori all'estero". È quanto ha constatato l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari () nel quadro di un procedimento di enforcement.A seguito di segnalazioni esterne, comunicati stampa e comunicazioni della stessa Leonteq, nella FINMA avevaIl gruppo finanziario vende prodotti d'investimento strutturati di emissione propria o emessi dai suoi partner. La distribuzione dei prodotti propri avviene innanzitutto indirettamente attraverso distributori esterni. Dall'inchiesta della FINMA è emerso che Leonteq ha monitorato in misura insufficiente la sua catena di distribuzione. Inoltre, in alcuni casi il gruppo finanziarioLa FINMA ha ora ordinato misure per il ripristino della situazione conforme. In conformità alla decisione della FINMA, il gruppo finanziario può collaborare solo con distributori esteri che sottostanno a una regolamentazione comparabile a quella svizzera. La FINMA nominerà un incaricato della verifica per controllare la corretta attuazione delle misure. Inoltre, la FINMA ordina la(l'utile è stato conseguito con due distributori non regolamentati violando gravemente il diritto in materia di vigilanza).Negli scorsi anni Leonteq avevaprocedurali e organizzative; fra le altre cose ha ampliato la sua compliance e i controlli sulla distribuzione e interrotto la collaborazione con distributori sospetti."Le carenze nella nostra gestione del rischio di fronte alla rapida crescita non avrebbero dovuto verificarsi - ha affermato- Ci rammarichiamo delle carenze identificate e continueremo a rafforzare ulteriormente il nostro sistema di controllo interno".Tenendo conto della restituzione degli utili pari a CHF 9,3 milioni, Leonteq rivede le sue guidance e ora prevede che l'per l'intero anno 2024 si attesterà su una